صحة كفر الشيخ: محلب يتابع تسمم 73 شخصا بعد تناولهم وجبة فى حفل زفاف

تابع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، حالات التسمم التى تعدت الـ73حالة حسبما صرحت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ.

وأمر الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالات أولاً بأول وتقديم تقرير فورى بما حدث.

وأكد الدكتور خليل منصور مدير عام مستشفى قلين المركزى، أنه تم احتجاز 9 حالات من حوالى مائة حاله تم نقلها للمستشفى من خلال سيارات الإسعاف لإصابتهم بتسمم لتناولهم وجبة غذائية فى حفل زفاف وفور وصول الحالات تم استدعاء جميع الأطباء لإسعاف الحالات.

وقال "منصور" إن من تم قيدهم بالسجلات 61 حالة فقط وفور وصولهم للمستشفى تم علاج 45 حالة منهم وخرجوا فى الحال بينما تم احتجاز 16آخرين بالمستشفى وتلبية لرغبة أهالى 7منهم تم السماح لهم بالخروج حيث تحسنت حالتهم ولم يتبق بالمستشفى سوى 9حالات تحت الملاحظة لمدة 24ساعة.

وأضاف مدير المستشفى أن جميع تلك الحالات كانت قد أصيبت بتسمم جماعى إثر تناول أصحابها وجبة فى حفل زفاف بقرية نشرت بقلين، وأن من تناول الوجبة ظهرا لم يصب، ومن تناول الطعام ليلا أصيب بالتسمم بسبب تأثير حرارة الجو الشديدة على الطعام وإفساده، وأن المصابين من قريتى صندلا بمركز كفر الشيخ ونشرت بقلين.

وقال إنه تم عمل غسيل معدة للمصابين جميعا وتم أخذ عينات منهم وتحرير محاضر بالواقعة وجارى عرضها على النيابة العامة، بعد أن قام رجال الشرطة بأخذ أقوال المصابين، وأكد أن حالة التسعة حالات المحتجزين حاليا بالمستشفى مطمئنة.

- إصابة 46 شخصا بالتسمم لتناولهم وجبة غذائية بحفل زفاف بكفر الشيخ

- ارتفاع حالات التسمم فى فرح كفر الشيخ إلى 73 حالة ونقلهم لمستشفى قلين