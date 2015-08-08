7201 مخالفة مرورية وإزالة 2078 حالة إشغالات بالمنوفية

قام قسم شرطة المرافق بمحافظة المنوفية، بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة مدن وقرى المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة، والتى أسفرت خلال الأسبوع الماضى عن تحرير عدد 364 محضر إشغالات وعدد 411 حالة ضبط وعدد 2078 إزالة إشغالات بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة.

وفى نفس الإطار، قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية فى كافة أرجاء المحافظة، وأسفر ذلك عن تحرير عدد 7201 مخالفة مرورية تراوحت بين 903 انتظار خاطئ و343 قيادة بدون رخصة و300 سير بدون رخصة تسيير و19 سير بدون لوحات، كما تم سحب 241 دراجة نارية وحجز 81 دراجة نارية، كما قامت حملة الرادار بضبط 34 حالة تجاوزت السرعة القانونية، وقامت حملة ضبط السائقين متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بتوقيع الكشف على عدد 90 حالة تعاطى مخدرات مشتبه بهم تبين أن سبعة حالات إيجابية و83 حالة سلبية.

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