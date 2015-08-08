انفجار بالوعة صرف والمياه تغرق أكبر شوارع الفشن جنوب بنى سويف

تسبب انفجار بالوعة صرف صحى بالقرب من مدرسة ابتدائية بمدينة الفشن جنوب بنى سويف فى غرق شارع سعد زغلول أحد أهم وأكبر شوارع المدينة بالمياه فضلاً عن إعاقة حركة مرور السيارات والمواطنين بالإضافة إلى انبعاث رائحة كريهة نتيجة غمر المياه لجوانب الشارع ودخولها بعض المحال التجارية وبوابة المدرسة.

وأكد أحمد سيد محمود طالب بجامعة بنى سويف وخالد عبدالله عامل وماجدة سامى موظفة بالصحة لـ"اليوم السابع" أن انفجار بالوعة الصرف الصحى وطفح مياهها وإغراق الشارع الحيوى تكرر كثيرًا قبل ذلك ما يشير إلى وجود سدد أو كسر في مواسير الشارع وللاسف لم يتحرك أى من مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن لحل المشكلة.