بالصور.. محافظ مطروح يبحث مشاكل المواطنين خلال لقائه الجماهيرى

حث اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، على حل مشاكل المواطنين والتخفيف من أعبائهم، خلال لقاء خدمة المواطنين، الذى عقد اليوم، السبت، بقاعة ديوان عام المحافظة، برئاسة المحافظ وحضور السيد الإمام السكرتير العام، وعلاء عبد الشكور، السكرتير العام المساعد، ورجاء سالم مدير إدارة خدمة المواطنين، ورؤساء المدن والمديريات والإدارات الخدمية، وعدد من المواطنين من أصحاب الشكاوى والحاجات.

بدأ اللقاء بعرض مدير إدارة خدمة المواطنين، عدد من المشكلات المقدمة من المواطنين، وتم مناقشة بحث كل طلب وتقديم الحلول والمقترحات اللازمة لها.

أكد المحافظ حرصه على بحث كافة مشاكل ومطالب المواطنين وإعطاء الأولوية للحالات الإنسانية مع تأكيد روح القانون فى التنفيذ بعيداً عن البيروقراطية القديمة مع اعتماده على سياسة الباب المفتوح

>وأصدر المحافظ توجيهاته إلى مديرية الإسكان لمعاينة منزل إحدى المواطنات لتحديد التكلفة اللازمة لعمل سقف له، نظراً لظروفها الاجتماعية الصعبة، ومنح أخرى محل وبحث طلب تدبير فرصة عمل لابنها المعاق، ومنح مواطنة أخرى مبلغ مالى لشراء بضاعة لمحل زوجها المريض ومتابعة حالته الصحية.

>ووجه المحافظ لمديرية الشئون الاجتماعية، بدراسة حالة مواطن لسداد مديونات وإيصالات أمانة مستحقة عليه وصرف مساعدة شهرية له، نظرًا لظروفه الاجتماعية الصعب.

>ووافق المحافظ على تشكيل لجنة لمعاينة منزل أحد المواطنين صدر له قرار إزالة مع مراجعة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بملكية المنزل، ولجنة أخرى لمراجعة تراخيص تشوين شماسى بشاطئ كليوباترا، وتحديد المسئول عن إصدار تلك التراخيص وتبعية الأرض المرخص عليها، كما قرر تشكيل لجنة من مديرية الزراعة، لمعاينة وتقدير تكلفة شراء موتور لرفع المياه من بئر لرى زراعات أحد المواطنين مساعدة له.

وبشأن توفير عقار وأدوية مرضى فيروس (c) أكد المحافظ أنه يتم توفير أتوبيس أسبوعيا من المحافظة لنقل المرضى إلى مستشفى القبارى بالإسكندرية لحصولهم على العقار والأدوية اللازمة، وأشار إلى أنه جارِ إنشاء مركز للفيروسات بمستشفى الحميات بمطروح، مع التنسيق لتوفير علاج المرضى التابعين للتأمين الصحى بمطروح.

كما وجه المحافظ إلى مديرية التربية والتعليم بتجديد تعاقد معلمتين بمدرسة الشربتلى التجريبية، بداية من سبتمبر القادم، والموافقة على نقل وندب 3 معلمين إلى محافظاتهم، نظرا لظروفهم الاجتماعية، مع دراسة طلب نقل 3 معلمين آخرين بعد الموافقة على إدراج عدد 130 مدرسا جديدا من أبناء مطروح.

> كما وافق المحافظ على نقل معلمين آخرين داخل المحافظة ووجه بسداد مرتب شهرين لـ 8 عمال بنظام السركي بمستشفى رأس الحكمة وإعادتهم للعمل مع تدبير مديرية الشئون الصحية للاعتماد المالية اللازمة لهم خلال شهرين.

>ووجه لرئيس مدينة مرسي مطروح بتدبير 5 محلات لعدد من المواطنين لتوفير مصدر رزق لهم ،كما وجه المحافظ إلى رئيس مدينة مرسى مطروح وشركة المياه بعرض مطلب أهالي عزبة العجارمة بسرعة توصيل الصرف الصحي وإزالة القمامة بالمنطقة بالتنسيق مع القوات المسلحة ، كذلك مراجعة نظافة الشواطئ ودورات المياه بها وتجميع القمامة ومراجعة أعداد العمالة.

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