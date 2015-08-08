انتعاش موسم الصيف فى السخنة ونسبة الإقبال 90% رغم ارتفاع الأسعار

تسبب ارتفاع درجة حراراة الطقس فى ارتفاع الإقبال على مصايف القرى السياحية بالعين السخنة، وقال محمد جودة مدير تنشيط السياحة فى السويس "إن نسبة الإشغال بالقرى السياحية والفنادق والمنتجعات فى السخنة وصلت 90%".

وأضاف جودة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الصيف الحالى يعتبر أفضل موسم للقرى السياحية وفقا لآراء مديريها والعاملين بقطاع السياحة فى السخنة، ولفت إلى أن الانتعاش الذى شهدته المنطقة فى موسم عيد الفطر المبارك، ظل موصولا حتى اليوم، كما أن أغلب القرى السياحية والفنادق مكتملة العدد حتى منتصف أغسطس الجارى.

ومع الإقبال المتزايد، ارتفعت الأسعار خلال الفترة الحالية، ويتم حجز الغرف بنفس أسعار موسم العيد رغم انتهاء ذلك الموسم منذ أكثر من أسبوعين، وبالرغم من ذلك وبسبب الحر فالإقبال متزايد.