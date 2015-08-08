مصرع أمين شرطة ومهندس بترول وإصابة طفل فى انقلاب سيارة على طريق مطروح

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة مطروح، بمصرع أمين شرطة ومهندس بترول وإصابة نجل الثانى، فى حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح، وجميعهم من محافظة الشرقية، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى مطروح العام.

تبلغ لقسم شرطة مطروح بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 55 طريق مطروح – إسكندرية، الانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 1274 ر ى ج قيادة محمد أحمد الإمام الجوهرى ( 43 سنة ) أمين شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية، مقيم ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وبمكان الحادث انفجر الإطار الأمامى الأيمن للسيارة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة ومحمد سليم أبو زيد عبد القادر ( 35 سنة ) مهندس بشركة خالدة للبترول مقيم ذات العنوان وإصابة نجل المتوفى الثانى سليم محمد ( 7 سنوات ) بكسر باليد اليسرى .

بسؤال زوجة المتوفى الأول رشا س . أ . ع ( 33 سنة ) ربة منزل، غير مصابة، أيدت ما جاء بمضمون الفحص ولا تتهم أحدا بالتسبب فى الحادث .

تم العثور على السلاح الشخصى لأمين الشرطة المتوفى وبطاقته العسكرية والتحفظ عليهما بقسم شرطة مطروح، تم نقل المصاب إلى مستشفى مطروح العام للعلاج والتحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة التى أخطرت للتحقيق.