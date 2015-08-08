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النيابة تأمر باستدعاء مسئولى مصنع النشا المحترق بشبرا الخيمة

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النيابة تأمر باستدعاء مسئولى مصنع النشا المحترق بشبرا الخيمة النيابة تأمر باستدعاء مسئولى مصنع النشا المحترق بشبرا الخيمة
انتقل فريق من النيابة العامة بقسم ثان شبرا الخيمة برئاسة وليد مندور مدير النيابة، وبإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها للتحقيق فى حريق مصنع النشا بشبرا الخيمة، حيث تم إجراء معاينة تصويرية لمكان الحريق، وأمرت النيابة بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وندب خبراء المعمل الجنائى لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه واستدعاء مسئولى المصنع لسؤالهم حول الحادث.

كانت قوات الدفاع المدنى والحريق سيطرت على حريق هائل شب فى مصنع النشا والجلوكوز بمنطقة مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخمية، حيث تبين أن سبب الحريق انفجار احدى غلايات النشا، وانتقلت اجهزة الأمن وسيارات الإطفاء، وتم السيطرة عليه، ونتج عن الحريق مصرع 5 عمال من المصنع وإصابة 6 عمال آخرين، وأمين شرطة من قوات الإطفاء، وقدرت الخسائر المبدئية مليونى جنيه، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365