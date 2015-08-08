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بالفيديو - يوفنتوس الزعيم.. الجدد يمنحونه لقب السوبر الإيطالي

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بالفيديو - يوفنتوس الزعيم.. الجدد يمنحونه لقب السوبر الإيطالي بالفيديو - يوفنتوس الزعيم.. الجدد يمنحونه لقب السوبر الإيطالي

سجل اللاعبان الجديدان ماريو مانزوكيتش وباولو ديبالا هدفي فريق يوفنتوس في لقاء السوبر الإيطالي أمام لاتسيو في مدينة شانغهاي الصينية الذي انتهى بنتيجة 2-0.

أحرز الدولي الكرواتي مانزوكيتش الهدف الأول للبيانكونيري في الدقيقة 69 محولا العرضية القادمة من الجهة اليمنى داخل الشباك برأسه.

بعدها بـ4 دقائق، نجح يوفنتوس في الاختراق مجددا من الجهة اليمنى التي أسفرت عن كرة عرضية استلمها بول بوجبا في منطقة الجزاء قبل أن يمرر لديبالا ليحرز الهدف الثاني.

وتوج يوفنتوس بلقبه الأول للموسم الجديد الذي يدافع فيه عن اللقب في بطولتي الدوري والكأس المحليتين.

وبعد هذا الفوز انفرد يوفنتوس بالرقم القياسي بالتتويجات في المسابقة (7)، ويأتي خلفه ميلان بـ6 ألقاب.

شاهد الهدفين

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فيديو اليوم السابع

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