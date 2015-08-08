الداخلية: مصرع إرهابي وضبط 10 آخرين من المتورطين في “حادث سفارة النيجر”

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن مصرع إرهابي وضبط 10 آخرين من المتورطين في حادث سفارة النيجر.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه فى إطار جهود الوزارة لملاحقة البؤر الإرهابية والإجرامية المضطلع كوادرها بتنفيذ عمليات عدائية والتى كان من بينها حادث التعدى المسلح على القوات الأمنية المكلفة بتأمين مقر سفارة دولة النيجر الكائن بنطاق شارع الهرم بمحافظة الجيزة، والذى أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين، فقد أمكن التوصل للبؤرة الإرهابية المتورط عناصرها فى الحادث المشار إليه وأثمرت عمليات تتبعهم عن ضبط ( عدد 10 عناصر منهم ) ، وعثر بحوزتهم على (بندقية آلية عيار 7,62×39مم ، 2 بندقية خرطوش ، السيارة الملاكى المستخدمة فى الحادث ) .

وأضاف البيان، “كما تم استهداف أحد أبرز كوادر تلك البؤرة فجر يوم 6 أغسطس الجارى ويدعى ( مجدى بسيونى زيان شعبان – مواليد 1980– كهربائى – ومقيم بمنطقة الطوابق بالهرم محافظة الجيزة ) .. بنطاق قرية المساندة دائرة مركز شرطة العياط بمحافظة الجيزة .. حيث بادر المذكور بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، فتم التعامل معه مما أسفر عن مصرعه”.

وتابع البيان: “إعترفت العناصر المضبوطة بقناعتهم بالأفكار الجهادية والتكفيرية ، كذا إتخاذهم من أسماءً حركية خلال تواصلاتهم التنظيمية تفادياً للرصد الأمنى ، وإضطلاعهم فى ذات الإطار برصد بعض الأهداف بنطاق محافظة الجيزة أبرزها ( القوات الأمنية المعينة لتأمين بعض أفرع البنوك والسفارات ، أحد جراجات هيئة النقل العام ، مقر أحد الأحياء ، محيط مترو أنفاق ، سيارة نقل أموال تابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال ، بعض محال المصوغات المملوكة لأبناء الطائفة المسيحية ، بعض ضباط وأفراد هيئة الشرطة ) تمهيداً لإستهدافها والإستيلاء على أسلحة أفراد الخدمات المعينة عليها وتوفير الدعم المادى واللوجيستى اللازم لحركتهم التنظيمية، “تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار نيابة أمن الدولة ، وجارى العمل على ملاحقة باقى العناصر الهاربة والمتورطة بالبؤر المشار إليها”.

واختتم البيان: “هذا وتؤكد وزارة الداخلية عزمها الشديد فى المضى قدماً لأداء واجبها فى حماية الوطن والتصدى للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين عن القانون فى ظل محاولات البعض منهم النيل من الإستقرار الداخلى وزعزعة أمن البلاد”.