إصابة 17 شخص فى مشاجرة بين عائلتين بسوهاج بسبب خلافات عائلية بينهم‎

اصيب 17 شخص فى مشاجرة بين عائلتين بناحية طهطا بسوهاج بسبب خلافات عائلية بينهم .

كان اللواء احمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقي اخطاراً من مركز شرطة طهطا بوقوع مشاجرة بناحية الجريدات – دائرة المركز ، وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من طرف أول (لبيب موسي جيد 70 سنة مزارع مصاباً ” بجرح رضي بفروة الرأس ،و خلف الله ميخائيل 27 سنة مزارع مصاباً بجرح طعني بالجانب الأيمن ،و عيسي عبد الجيد نخله 42 سنة مدرس مصاباً بالرأس والذراع الأيمن وتم تحويلهم لمستشفي سوهاج الجامعي ،و حنا عبد الجيد نخله 31 سنة عامل مصاباً بجرح بفروة الرأس ،و لبان عبد الجيد نخله 38 سنة مبيض محاره مصاباً بالرأس والذراع الأيمن ،و ميخائيل نخله ميخائيل 66 سنة فلاح مصاباً بجرح باليد اليسري والرأس ،و عبد الجيد نخله ميخائيل 75 سنة مزارع مصاباً بجرح بفروة الرأس) ويقيمون الجريدات – دائرة المركز .

وطرف ثان (سامي فهمي جاد الكريم 42 سنة عامل مصاباً بجرحين بفروة الرأس ،و سامح فهمي جاد الكريم 38 سنة عامل مصاباً بجرح بفروة الرأس ،و سمير فهمي جاد الكريم 30 سنة عامل مصاباً بجرح بفروة الرأس ويقيمون حي راشد – دائرة قسم أول سوهاج ،و سامية فهمي جاد الكريم 45 سنة ربة منزل مصابه بكدمه بالقدم اليسري ،و رأفت معوض جاد الكريم 38 سنة فلاح مصاباً بجرح باليد اليسري ،و نادي عبد المالك جاد الكريم 52 سنة موظف ،و ميلاد رأفت معوض 25 سنة عامل مصاباً بتورم باليد اليسري ،ورامي نادي عبد المالك 27 تاجر مصاباً بجرح بفروة الرأس ،و سهير فهمي جاد الكريم 45 سنة ربة منزل مصابه بجرح بالحاجب الأيسر أعلي العين ، واعتماد شوقي ذكي 45 سنة ربة منزل مصابة بجرح بفروة الرأس ).

ويقيمون الجريدات – دائرة المركز وتبين ان سبب المشاجرة خلافات عائلية بين الطرفين، وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة .