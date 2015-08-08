إختفاء «قبطية» شمال المنيا .. والأمن يكثف جهوده للعثور عليها

تكثف أجهزة الأمن بالمنيا جهودها للبحث عن فتاة اختفت وسط ظروف غامضة من بيت والدها بمركز سمالوط شمال المنيا، وأعادتها لأسرتها.

تلقى مدير أمن المنيا اللواء حسن سيف، اخطارًا من مأمور مركز سمالوط يفيد تلقيه بلاغا، من والدة الفتاة ويدعى ” مجدي. ع” يفيد اختفاء نجلته ” ماري” 17 عامًا في ظروف غامضة.

وأضاف والد الفتاة في بلاغه، أن نجلته في الصف الثاني الثانوي التجاري، ومقيمة في منزل والدها بقرية الجبالي التابعة لمركز سمالوط، ومخطوبة لأحد الأشخاص منذ أسبوع تقريبًا، وفوجئ منذ يومين باختفائها من المنزل. تحرر عن الواقعة المحضر رقم 8161 لسنة 2015، إداري سمالوط.