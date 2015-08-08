أفضل أنواع الرضاعات وأسعارها!

تنصح اختصاصية التغذية رويدة ادريس الأمهات بشراء 1 ـ 2 ببرونة لرضاعة اللبن الصناعي، بالنسبة لحديثي الولادة، و1 ـ 2 ببرونة للأعشاب الطبيعيَّة. وتتنوع الببرونات بين الزجاجيَّة والبلاستيكيَّة، التي يتميَّز بعضها بحلمات طبيعيَّة أقرب لثدي الأم.

إليك معلومات عن الببرونات، أنواعها، وأسعارها، وإرشادات عند الشراء، ومتى يجب تغييرها. والأنواع الأكثر انتشاراً هي شيكو وأفنت، وهناك أنواع أخرى مثل نوبي، بيبي جونيور، كاميرا، جيربر.. إلخ.

• شيكو CHICCHO

ببرونات شيكو أميركيَّة الصنع، تتوفر بأحجام وأسعار مختلفة ويوجد منها ببرونات زجاج وبلاستيك، وبها صمام هواء لمنع تسرب الهواء الذي يسبب المغص للطفل.

أسعارها:

ـ ببرونة شيكو حجم 150 مل سعرها 39 ريالاً.

ـ ببرونة شيكو حجم 330 مل سعرها 45 ريالاً.

ـ ببرونة شيكو زجاح حجم 240 مل سعرها 43 ريالاً.

ـ ببرونة شيكو زجاج حجم 250 مل سعرها 51 ريالاً.

ـ ببرونة شيكو سيليكون حجم 330 مل سعرها 42 ريالاً.

أفنت AVENT

ببرونات أفنت تابعة لشركة فيليبس وتوجد بأسعار وأحجام مختلفة، كما توجد منها أنواع من البلاستيك وأخرى من الزجاج.

أسعارها:

ـ ببرونة أفنت حجم 260 مل سعرها 86 ريالاً.

ـ ببرونة أفنت شفافة حجم 125 مل %0 BPA سعرها 37 ريالاً.

ـ ببرونة أفنت زجاج ناتشيورال Natural حجم 120 مل سعرها 89 ريالاً.

ـ ببرونة أفنت ناتشيورال Natural بالتدفق الطبيعي حجم 125 مل سعرها 60 ريالاً.

ـ ببرونة أفنت شفافة 330 مل سعرها 7ريالاً.

ـ ببرونة أفنت ناتشيورال Natural وحجمها 330 مل سعرها 67 ريالاً.

نوبي Nuby

ألمانيَّة الصنع. أما المادَّة المصنوعة منها: سيليكون، وزجاج، وبلاستيك.

أسعارها:

ـ بلاستيك 240 مل 24 ريالاً.

ـ سيليكون 300 مل 34 ريالاً.

ـ سيليكون 240 مل 22 ريالاً.

ـ سيليكون 210 مل 36 ريالاً.

كاميرا Camera

بها صمام هواء لمنع الهواء الذي يسبب المغص للطفل. المادة المصنوعة منها الزجاج.

أسعارها:

ـ كاميرا 250 مل 9 ريالات.

ـ كاميرا 240 مل 9 ريالات.

أنواع أخرى

بيبى جونيور Baby Junior

ـ صناعة: صينية

المادة المصنوعة منها: بلاستيك، وزجاج.

أسعارها: تتراوح بين 9 ـ 15 ريالاً.



• ديزني Disney

ـ صناعة: تايلانديَّة

سعرها: 16 ريالاً.

• جربر Gerber

ـ المادَّة المصنوعة منها: الزجاج

ـ سعرها: 118 مل 11 ريالاً.



• إرشادات مهمَّة عند الشراء والاستخدام

ـ تأكدي من أنَّ العبوة مكتوب عليها (0% Bisphenol A) أو (0% BPA) فالـBisphenol A BPA هي مادَّة حُظر استخدامها في بعض الدول، خاصة في صناعة عبوات الأغذية وببرونات الأطفال لتأثيراتها الضارة على جسم الإنسان وبخاصة الأطفال.

ـ تأكدي من أنَّ الببرونة بها صمام لمنع تسرب الهواء حتى لا تسبب مغصاً للطفل.

متى تغيَّرين الحلمة؟

ـ حسب عمر الطفل: فبعض الحلمات بفتحة واحدة للطفل حديث الولادة وبعضها بفتحتين عندما يبلغ الطفل شهراً، وبعضها بثلاث فتحات عند بلوغه 3 أشهر، وبعضها بأربع فتحات عند الشهر السادس.

ـ لدى الشعور بأنَّها غير مناسبة أو غير مريحة لطفلك.

ـ عند تغيُّر لونها أو أصبحت تسرب ما بداخل الزجاجة أو عند تدفق السائل بسرعة كبيرة. ولتختبري سرعة التدفق اقلبي الزجاجة والطبيعي أن تنزل نقاط قليلة.

أما بالنسبة للزجاجة فيجب تغييرها في الحالات الآتية:

ـ عند الشعور بأنَّها غير مناسبة أو غير مريحة لطفلك.

ـ المصنوعة من الزجاج: يجب تغييرها إذا حدث بها أي كسر أو شرخ.

ـ المصنوعة من البلاستيك: يجب تغييرها إذا حدث بها أي كسر أو شرخ أو بدأت تسرب أو تغيَّر لونها أو أصبحت رائحتها غير محبَّبة.

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