استمرار ارتفاع الحرارة غدًا مع شبورة صباحية.. القاهرة 39 درجة وأسوان 47

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر ارتفاع درجة حرارة الجو غدًا الأحد، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارًا، مائل للحرارة فى أول الليل، معتدل فى آخره هذا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة.

كما تظهر السحب المنخفضة شمالاً والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 39 درجة مئوية والصغرى 38 درجة، وفى الإسكندرية 34 درجة والصغرى 24 درجة، فى حين تصل العظمى على أسوان 47 درجة مئوية والصغرى 32 درجة.

"الأرصاد": طقس السبت شديد الحرارة.. والعظمى فى القاهرة 39 درجة

>