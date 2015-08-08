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بالفيديو - نيران صديقة تمنح يونايتد انتصارا صعبا في افتتاح الدوري الإنجليزي

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بالفيديو - نيران صديقة تمنح يونايتد انتصارا صعبا في افتتاح الدوري الإنجليزي بالفيديو - نيران صديقة تمنح يونايتد انتصارا صعبا في افتتاح الدوري الإنجليزي

منح هدف عكسي فريق مانشستر يونايتد انتصارا غاليا وصعبا في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن تغلب به على توتنام في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد.

وسجل كايل ووكر مدافع توتنام هدفا بالخطأ في مرماه في بداية المباراة حافظ عليه يونايتد حتى الصافرة الأخيرة ليحصد أول 3 نقاط.

وبات ووكر أول لاعب يسجل هدفا عكسيا في المباراة الافتتاحية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

بتلك النتيجة حصل مانشستر يونايتد على 3 نقاط احتل بهم الصدارة قبل انطلاق باقي المباراة فيما تجمد رصيد توتنام عند 0.

وانطلقت المباراة بضغط قوي غير متوقع من الضيوف الذين كادوا أن يسجل مبكرا عبر إيركسن بعد أن انفرد بتمريرة هاري كين لكنه لعب لوب فوق مرمى روميرو.

وكاد ووكر أن يسجل بعد أن اخترق من الناحية اليمنى لكن روميرو خرج بطريقة موفقة ليمنع هدفا محققا.

وفي الدقيقة 22 نفذ يونايتد هجمة سريعة لتصل إلى روني الذي كان في مواجهة فورم حارس توتنام مباشرة ليحاول ووكر اللحاق به وإخراج الكرة لكنها سكنت شباك فريقه.

وشهد ما تبقى من الشوط سيطرة غير فعالة من يونايتد الذي لم يسدد خلاله ولا كرة واحدة على مرمى فورم.

في الشوط الثاني حافظ يونايتد على إيقاع المباراة الهاديء ودفع فان جال بفالنسيا بدلا من دراميان وشفاينشتايجر بدلا من كاريك وهيريرا بدلا من ممفيس ديباي.

لكن في الدقائق الأخير نشط فريق توتنام كثيرا وكاد أن يسجل مرتين عبر سمولينج مدافع يونايتد بالخطأ لكن روميرو تألق قبل أن يعود الحارس الأرجنتيني الذي لعب مباراته الأولى لينقذ مرماه من تسديدة قوية لإيركسن ويخرج الشياطين الحمر بالانتصار.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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