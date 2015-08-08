عون يطالب أنصاره بالاستعداد للنزول إلى الشارع لرفض التمديد لقائد الجيش

طالب رئيس التيار الوطنى الحر العماد ميشال عون اليوم أنصاره بالاستعداد للنزول للشارع احتجاجا على التمديد لقادة الجيش اللبنانى وعلى رأسهم العماد جان قهوجى قائد الجيش اللبنانى .. محذرا قهوجى من مغبة انزال عناصر الجيش لمواجهة شباب التيار الوطنى الحر خلال تحركاتهم الاحتجاجية على عملية التمديد.

وقال عون - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم عقب اجتماع طارئ لتكتل التغيير والاصلاح لبحث رده على قرار وزير الدفاع اللبنانى سمير مقبل بالتمديد لقادة الجيش -إن جيشنا وطنى "، مشيرا إلى أنه ربى جيلا من القيادات فى الجيش اللبنانى على معنى مهمة الجيش وواجباته". (حينما كان قائدا للجيش اللبنانى ).

وتوجه للعماد جان قهوجى قائد الجيش قائلا "ليس لك الحق بترك طريق عرسال فارغة لتهريب ما تيسر من السلاح، وليس لك الحق بترك طرابلس وسط الصراعات التى شهدتها"، مضيفا: "أنت جالس تحت غطاء حكومى دون أوامر، وانت ترفض الاوامر حين قالوا لك ان تتسلم منطقة حدودية للدفاع عن الوطن". على حد قوله

وتابع: "لا تنزل الجيش فى وجه التظاهرة، فنحن ندافع عن حقوق الشعب"، داعيا كل "عنصر من التيار إلى النزول إلى الأرض عندما يدق النفير".

وأردف قائلا: "اتهمنا بالعنصرية، حين دعينا إلى تحديد عدد دخول اللاجئين السوريين إلى البلاد، لكوننا نملك رؤية للمشكلة"، مضيفا: "ايها اللبنانيون انتم مهددون، وبخاصة المسيحيين، فمصيركم كما مصير نينوى العراق، لو لم يكن حزب الله يدافع عن أرض الوطن". على حد قوله.

وكان عون قد اعترض على التمديد لقادة الجيش اللبنانى وخاصة قائد الجيش العماد جان قهوجى مرشح زوج ابنته العميد شامل روكز قائد فوج المغاوير (الصاعقة ) ... وهو ما تتحفظ عليه معظم التيارات الأخرى بما فيها حلفاؤه الذين يفضلون التمديد فى ظل الأزمة السياسية وغياب رئيس للبلاد.. كما أنهم يتحفظون على فكرة تولى روكز قيادة الجيش فى الوقت الذى يريد فيه عون تولى رئاسة البلاد وبالتالى يصبح هذان المنصبان الرفيعان فى يد التيار الوطني.

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