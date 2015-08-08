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حركة فتح: سنعمل على تدويل قضية قتل الطفل الرضيع ووالده

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حركة فتح: سنعمل على تدويل قضية قتل الطفل الرضيع ووالده حركة فتح: سنعمل على تدويل قضية قتل الطفل الرضيع ووالده
قال حسام زملط، مفوض العلاقات الخارجية لحركة فتح، إن فلسطين تعمل على الجانب القانونى بتدويل قضية حرق الطفل الفلسطينى الرضيع ووالده دوليا، مضيفاً "إسرائيل أقيمت على جثث الشعب الفلسطينى المصمم على الصمود فى وجه إرهاب المستوطنين الإسرائيليين".

وعلق حسام زملط، فى مداخلة هاتفية مع قناة سكاى نيوز ، على مقتل سعد الدوابشة متأثرا بجراحه فجر اليوم السبت إثر تعرضه وأهله للحرق ليلحق بابنه الرضيع، قائلا "إن خيار الاستسلام ليس مطروحا بل خيار المقاومة".

وأكد مفوض العلاقات الخارجية لحركة فتح أن هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وأن الإرهابيين لن يفلتوا من العقاب هذه المرة.

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مصر 365