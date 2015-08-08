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هيرتسوج: النار التى أحرقت دوابشة تهدد وجود الإسرائيليين

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هيرتسوج: النار التى أحرقت دوابشة تهدد وجود الإسرائيليين هيرتسوج: النار التى أحرقت دوابشة تهدد وجود الإسرائيليين
وصف إسحق هيرتزوج، زعيم المعارضة الإسرائيلية، المواطن الفلسطينى سعد دوابشة الذى توفى اليوم السبت متأثرا بإصابته، بعد قتل ابنه الرضيع على دوابشة حرقا..و قال أنه ضحية أخرى للإرهاب والتطرف.

وكان سعد دوابشة الضحية الثانية لهجوم بشع شنه مستوطنون يهود؛ بعد أن قاموا بإضرام النيران فى منزله الواقع فى قرية دوما فى جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى استشهاد ابنه الرضيع على دوابشة (18 شهرا)، فيما أصيب هو وزوجته وابنه أحمد (4 سنوات) بجروح خطيرة.

وأوضح هيرتزوج –فى تصرح نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني- أن النار التى أحرقت عائلة دوابشة، نار تهدد وجود الإسرائيليين هنا، وقال إن الشخص الذى يحرق عائلات ويلقى بالحجارة والقنابل الحارقة ويقتل الأبرياء هو إرهابى بغض النظر عن أصله أو دينه أو كونه تعلم الشر على يد حاخام أو إمام.
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