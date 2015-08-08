حبس شخص وإخلاء سبيل أخر صدما فلاح بسيارة وألقاه بالزراعات بالمنيا

قررت النيابة العامة بمركز ملوي جنوب المنيا، حبس شخص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل أخر بكفالة 1000 جنيه علي ذمة القضية، والمتهمان فيها بالتسبب في إصابة فلاح بسيارة مما أدي إلي وفاته وقاما بالقائه بالزراعات وفرا هاربين.

وقال عزت إبراهيم مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان، أن إدارة البحث الجنائي بمركز ملوي جنوب المنيا، القت القبض علي شخصان صدما مزارعاً بسيارة نقل، مما أسفر عن وفاته، ثم قاما بإلقائه بالزراعات بالقرب من وحدة المرور، والمحرر عنها المحضر رقم 2388 لسنة 2015 إداري قسم شرطة ملوي.

> وكان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، تلقي إخطاراً من الرائد أحمد داود رئيس مباحث بندر ملوي، يفيد بضبط كلاً من، محمد عبد الله 18 سنة، وأمير نادي 16 سنة، حيث أن المتهمان كانا يستقلان سيارة نقل رقم 4592 ن-ا-ب، قيادة الأول، واصطدمت السيارة بحنا فهيم شحاته بالطريق الزراعي “مصر-أسوان”.