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ننشر التنسيق الداخلى والحد الأدنى للقبول بكليات الجامعة الروسية

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ننشر التنسيق الداخلى والحد الأدنى للقبول بكليات الجامعة الروسية ننشر التنسيق الداخلى والحد الأدنى للقبول بكليات الجامعة الروسية
ينشر "اليوم السابع"، نتيجة التنسيق الداخلى للقبول بالجامعة الروسية بالمرحلة الأولى للثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى 2015 – 2016.

- كلية طب الفم والأسنان حد أدنى مجموع 393 بنسبة 95.8%

- كلية الصيدلة حد أدنى مجموع 394.5 بنسبة 96.2%

- كلية الهندسة حد أدنى مجموع 362 بنسبة 88.3%

وناشدت الجامعة الطلاب سرعة تسليم أصل المستندات المطلوبة و سداد القسط الأول من المصاريف الدراسية، وفى حالة التأخر عن الأيام المحددة بعالية لتسليم أصل المستندات وسداد القسط الأول من المصاريف الدراسية سيعتبر الحجز لاغيا.

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