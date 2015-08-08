ننشر التنسيق الداخلى والحد الأدنى للقبول بكليات الجامعة الروسية

ينشر "اليوم السابع"، نتيجة التنسيق الداخلى للقبول بالجامعة الروسية بالمرحلة الأولى للثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى 2015 – 2016.

- كلية طب الفم والأسنان حد أدنى مجموع 393 بنسبة 95.8%

- كلية الصيدلة حد أدنى مجموع 394.5 بنسبة 96.2%

- كلية الهندسة حد أدنى مجموع 362 بنسبة 88.3%

وناشدت الجامعة الطلاب سرعة تسليم أصل المستندات المطلوبة و سداد القسط الأول من المصاريف الدراسية، وفى حالة التأخر عن الأيام المحددة بعالية لتسليم أصل المستندات وسداد القسط الأول من المصاريف الدراسية سيعتبر الحجز لاغيا.

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