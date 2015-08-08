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يحيى قلاش: مبادرة "اليوم السابع" تواكب التشريعات الداعمة للصحافة الإقليمية

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يحيى قلاش: مبادرة "اليوم السابع" تواكب التشريعات الداعمة للصحافة الإقليمية يحيى قلاش: مبادرة "اليوم السابع" تواكب التشريعات الداعمة للصحافة الإقليمية
أثنى الكاتب الصحفى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، على مبادرة مؤسسة "اليوم السابع" لرعاية الصحافة الإقليمية، ومؤتمرها الذى ستعقده لمناقشة التحديات التى تواجهها، وكيفية مواجهتها، مؤكدًا أن توقيت المؤتمر مهم ومفيد ويتواكب مع صدور التشريعات التى انتهت منها اللجنة الوطنية للصحافة والإعلام، والتى تضم العديد من المواد الداعمة للصحافة والإعلام الإقليمى سواء المكتوبة أو الإذاعات المحلية، متمنيًا أن يتم العمل بتوصيات المؤتمر من خلال لجنة متابعة.

وقال نقيب الصحفيين، لـ"اليوم السابع"، إن هذه المبادرة تلفت النظر إلى قضية مهمة تتمثل فى الدور الأساسى للصحافة الإقليمية التى كانت أصل الصحافة فى ، مؤكدًا أهمية الصحافة الإقليمية لما لها من دور فى التواصل وتشكيل الرأى العام ونهضة كل إقليم، بالإضافة إلى أنها تؤدى إلى المشاركة فى المحليات ومقاومة الفساد، كما تلعب دور كبير يؤدى إلى نهضة المحافظة.

وأضاف أن غياب الصحافة الإقليمية وعدم دعمها خلال الفترة الماضية أدى إلى انتشار صحافة الابتزاز، عن طريق الحصول على ترخيص أجنبى وتحول الصحيفة إلى "سبوبة" بالهجوم على الأجهزة التنفيذية ورجال الأعمال بالمحافظة، وانتشار النشرات الدعائية فى كل محافظة، مؤكدًا أن هذا الأمر أدى إلى انهيار منظومة الإعلام الإقليمى وشل دورها الطبيعى الذى كان يمكن أن تقوم به بإيجابية.

وأعلنت مؤسسة "اليوم السابع"، عن تنظيم مؤتمر يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، عن "مبادرة اليوم السابع لرعاية الصحافة الإقليمية"، لمناقشة قضاياها والتحديات التى تواجهها، وكيفية مواجهتها، وذلك بحضور خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع" ويحيى قلاش نقيب الصحفيين، والدكتورة نجوى كامل عضو المجلس الأعلى للصحافة، والدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية.


>"اليوم السابع" يستضيف مؤتمر رعاية الصحافة الإقليمية الثلاثاء والأربعاء.. نقيب الصحفيين ونخبة من أساتذة الصحافة والإعلام يشاركون فى وضع رؤية دعم وتطوير صحافة الأقاليم.. وانتظام الصدور أبرز التحديات

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