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إحباط تسلل 135 شخصًا بينهم سودانى الجنسية إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 135 شخصًا بينهم سودانى الجنسية إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 135 شخصًا بينهم سودانى الجنسية إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 135 بينهم سودانى الجنسية إلى ليبيا، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية.

تلقى مديرو أمن مطروح اللواء هشام لطفى، اليوم السبت، أن قسم شرطة السلوم، تسلم 135 متهمًا وهم 23 من أسيوط و31 من المنيا و7 من قنا و27 من الفيوم و9 من بني سويف و18 من سوهاج و10 من الدقهلية و2 من المنوفية و4 من البحيرة و2 من كفر الشيخ و1 من الغربية و1 سودانى الجنسية ، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.


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