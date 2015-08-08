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ننشر أسماء الحاصلين على رخص قيادة وتصاريح عمل مجانية بدمياط

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ننشر أسماء الحاصلين على رخص قيادة وتصاريح عمل مجانية بدمياط ننشر أسماء الحاصلين على رخص قيادة وتصاريح عمل مجانية بدمياط
قام اللواء فيصل دويدار، مدير أمن دمياط، بتوزيع تراخيص القيادة وجوازات السفر وتصاريح العمل لأول 5 مواطنين ترددوا صباح اليوم على أماكن تقديم هذه الخدمات بمناسبة الاحتفالات بافتتاح قناة السويس وهم:

فى تصاريح العمل


>المواطن إبراهيم إبراهيم محمد إبراهيم، يحيى أحمد أحمد الشيال، أيمن إبراهيم سيد أحمد، محمد إبراهيم محمد متولى.

تراخيص القيادة


>المواطن حسن على على السرى، حسن السعيد حسن محمد، رامى محمد على غزال، طاهر طاهر أحمد الشربينى، غادة أحمد حافظ عطا.

جوازات السفر


>المواطن محمد حامد محمود الرفاعى، عيشة أحمد أنيس يوسف، محمد إبراهيم محمد عشرة، زنوبة محمد عبده السبع، منال السيد حسن متولى.
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مصر 365