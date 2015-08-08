ننشر أسماء الحاصلين على رخص قيادة وتصاريح عمل مجانية بدمياط

قام اللواء فيصل دويدار، مدير أمن دمياط، بتوزيع تراخيص القيادة وجوازات السفر وتصاريح العمل لأول 5 مواطنين ترددوا صباح اليوم على أماكن تقديم هذه الخدمات بمناسبة الاحتفالات بافتتاح قناة السويس وهم: فى تصاريح العمل

>المواطن إبراهيم إبراهيم محمد إبراهيم، يحيى أحمد أحمد الشيال، أيمن إبراهيم سيد أحمد، محمد إبراهيم محمد متولى. تراخيص القيادة

>المواطن حسن على على السرى، حسن السعيد حسن محمد، رامى محمد على غزال، طاهر طاهر أحمد الشربينى، غادة أحمد حافظ عطا. جوازات السفر

>المواطن محمد حامد محمود الرفاعى، عيشة أحمد أنيس يوسف، محمد إبراهيم محمد عشرة، زنوبة محمد عبده السبع، منال السيد حسن متولى.

>

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365