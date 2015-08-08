محافظة الشرقية: محو أمية 131 ألف شخص خلال عام من أصل 650 ألف مستهدف

أعلنت محافظة الشرقية، أنه تم محو أمية ما يقرب 131 ألف شخص خلال هذا العام.

وقال خيرى سليم مدير فرع الهيئة العامة لمحو أمية الكبار بالشرقية، إن هذا الرقم هو ضمن خطة القضاء على الأمية خلال 5 سنوات، حيث يوجد بالمحافظة أكثر من 650 ألف أمى.

وأشار فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الهيئة كانت وقّعت عدة برتوكولات لتحقيق هذا الإنجاز مع الجهاز التنفيذى لمحافظة الشرقية، وجامعة الزقازيق والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى والقوات المسلحة، فضلا عن تنظيم القوافل المختلفة بهدف القضاء على الأمية.