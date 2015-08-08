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رئيس حى شرق شبرا الخيمة: رخص مصنع النشا المحترق سليمة 100%

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رئيس حى شرق شبرا الخيمة: رخص مصنع النشا المحترق سليمة 100% رئيس حى شرق شبرا الخيمة: رخص مصنع النشا المحترق سليمة 100%
أكد الدكتور أبو بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، أن مصنع النشا بشبرا الذى نشب به حريق صباح اليوم وراح ضحيته 5 أشخاص، وأصيب 6 آخرين، تمت مراجعة التراخيص الخاصة به، وتبين أن المصنع تم خصخصته فى عام 2010، وتبين أن جميع الرخص الخاصة بالمصنع سليمة 100% .

وأكد أبو بكر فى تصريحات له، أنه تم فى الحال تشكيل لجنة هندسية بتعليمات من المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية لمعاينة كافة المبانى المجاورة والتأكد من عدم تأثرها بالحريق، موضحًا أنه يتم التنسيق مع إدارة المصنع لصرف التعويضات للضحايا والمصابين.
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