15سبتمبر.. الحكم على 8 متهمين بحرق مكتب "الحرية والعدالة" بدمياط

حجزت محكمة جنايات دمياط، فى جلستها اليوم قضية محاكمة ـ8 نشطاء متهمين بحرق مقر قانونى لحزب الحرية والعدالة الزراعى السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية إلى جلسة 15 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت محكمة جنايات دمياط، قد أصدرت حكمها بالمؤبد غيابيًا على 8 نشطاء متهمين بحرق مكتب المستشار القانونى، ياسر داوود فى القضية رقم 3110 لسنة 2013 إدارى قسم أول ورقم 1417 لسنة 2013 فترة حكم الإخوان المسلمين.
والنشطاء هم: محمد مصطفى محمد شحاتة الحميدى، ومنذر معتز موسى، ومحمد محمود المنجى، وكريم رشدى درة، وعبد الرحمن عادل زغلول، ومحمد محمد رضوان، ومحمد عرفة رفعت، ومحمد طاهر عويضة.