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تعويضات عاجلة لأسر ضحايا مصنع النشا بشبرا وخروج جميع المصابين من المستشفى

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قرر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحى شرق شبرا الخيمة، لمعاينة المساكن المجاورة للمصنع المحترق وتعويض المضارين فورا.

كما أمر المحافظ وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بصرف 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى بخلاف ما سيتم صرفه من المصنع والشركة القابضة وتابع المحافظ مع الأجهزة الأمنية أثار الحريق لحظة بلحظة، حيث استمرت عملية التبريد أكثر من ثلاث ساعات كاملة لمنع تجدد الحريق مرة أخرى.

أكد الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لمكان الحريق وتم نقل الجثث بمشرحة مستشفى ناصر وكلها بسبب أثار الحريق فيما لم تقع أى خسائر أخرى فى الأرواح بخلاف الضحايا الخمسة، وأصيب 6 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام، وكلهم حروق بسيطة، وتلقوا العلاج وخرجوا من المستشفى.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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