بالصور.. وقفة للعاملين بمنطقة الأقصر الأزهرية تأييداً للقناة الجديدة

نظم أعضاء الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم السبت، وقفة احتفالية تبارك افتتاح مشروع قناه السويس الجديدة، وذلك تحت رعايه الشيخ يسرى محمد حسن كراع رئيس الإدارة، والشيخ محمود رياض طايع مدير عام المنطقة.

وتواجد فى الوقفة عدد من طلاب الكشافة الخاصة بالأزهر الشريف، وعلقوا لافتة تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى والإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.



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