أزمة فى "طب الزقازيق" بسبب رئاسة قسم الميكربيولوجى

تشهد كلية الطب جامعة الزقازيق، حالة من الغضب بين أعضاء هيئة التدريس بسبب تراجع الجامعة عن تعيين رئيس قسم الميكربيولوجى بعد صدور قرار رسمى بذلك، بعد ضغوط مرشح آخر من أصحاب النفوذ عليى إدارة الجامعة

كان قد صدرقبل أيام قرارات بتعيين 11 رئيس قسم جديد بكلية الطب، بينهم الدكتور ماجدة عزب لقسم الميكربيولوجى، و بالفعل تم تسليم القرارات المختومة بشعار الجامعة من مكتب رئاسة الجامعة إلى عميد كلية الطب، فيما عدا القرار الخاص بالقسم رغم إعلان العميد تعيين الدكتورة، الأمر الذى أثار أزمة كبيرة داخل الكلية بسبب ما أشيع أن سحب القرار الخاص بالدكتور ماجدة عزب بعد إعلان تعيينها كان لصالح أستاذ آخر " ع – ه " هو شقيق لمحافظ سابق بالرغم من أن الأولى هى الأحق لكونها تعمل بالكلية، وأن الثانى كان معارا فى إحدى الدول العربية .

و قال الدكتور أشرف صابر وكيل كلية الطب، "لليوم السابع"، إن إدارة الكلية لم يصلها القرار الرسمى الخاص بتعيين الدكتورة ماجدة عزب أو قرار بتعيين آخر، كما يشيع داخل الكلية أنه تم اختيار بديل لها، موضحا أن لجنة الكلية كانت أرسلت 3 أسماء مرشحين لكل قسم، وفى هذا القسم كان المرشحان الأول والثالث من المعارين فى الخارج وبالتالى تم اختيار الدكتورة ماجدة .

وذكر مصدر مسئول برئاسة الجامعة، أن القرار الرسمى الخاص بتعيين رئيس قسم الميكربيولوجى، اختفى من بين القرارات 11 التى صدرت الأسبوع الماضى، ولا نعلم السبب ومن هو المسئول عن اختفائه.