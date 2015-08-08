إصابة 9 بينهم 5 مجندين فى حادث مروري شرق نفق أحمد حمدي بالسويس

شهدت منطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس بالطريق المؤدي إلى شرم الشيخ حادث تصادم ظهر اليوم بين سيارة تحمل مجندين و سيارة نقل وأسفر الحادث عن أصابة 9 اشخاص بينهم 5 مجندين.

تلقي اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية لأمن السويس أخطارا من أدارة تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم بين سيارة عربة تحمل مجندين وأخري سيارة خاصة بطريق السويس شرم الشيخ شرق نفق الشهيد أحمد حمدي واسفر الحادث عن أصابة 5 مجندين وأصابة 4 مدنين .

قال مصدر أمني فى تصريحات خاصة أن المجندين المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السلام العسكري والمدانين المصابين تم نقله إلى مستشفى السويس العام وجاري تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.