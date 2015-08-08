أغلى وجه في العالم بـ 162000$ وموضة التأمين على المؤخرة

لم يعد التأمين مجرد حاجة أساسية على الحياة، بل تحوّل إلى موضة باهظة الثمن، للتأمين على أعضاء الجسد التي يعتبرها الفرد مهمة. وبعد أن انتشرت موضة التأمين على المؤخرة في كل دول العالم، ولا سيما البرازيل، ها هي النجمة الصينية فان بينغبينغ تؤمن على وجهها بـ 162000$ ،تابعي التفاصيل.

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بداية مع أجمل مؤخرة، تتحضر البرازيل لانتخاب صاحبة أجمل مؤخرة بعد الاستعراض الذي أجرته المتباريات في شوارع العاصمة. وبالرغم من أن غالبية البرازيليات يشتهرن بجمال مؤخراتهن، إلا أن المتباريات يمثلن الأجمل من كل ولايات البرازيل. فكم ستدفع الفائزة باللقب لتؤمن على مؤخرتها؟

من جهة أخرى، دفعت فان بينغبينغ 100 مليون يوان، أي ما يقارب 162000 $ للتأمين على وجهها. هذه النجمة التي تبلغ 29 عاماً حققت نجاحات لافتة في عدة مجالات من الغناء إلى التمثيل وتعليم الموسيقى. وهي تعرف بـ"مونيكا بيلوتشي الصين" لما تتمتع به من وجه ماسي وبشرة نقية وعينين جذابتين وشفاه لافتة وأنف مرسوم. كلها ملامح جعلت من وجه هذه النجمة لوحة جمالية متكاملة ما دفعها لتنفق مبالغ كبيرة للتأمين عليه.

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