تشييع جثمان سعد الدوابشة والد الفلسطينى الرضيع بالضفة الغربية

أفادت قناة "العربية" فى خبر عاجل، لها أنه يتم الآن تشييع جثمان والد الطفل الرضيع الذى مات حرقا على يد إرهابيين إسرائيليين، متأثرا بجراحه فجر اليوم السبت.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى، قد أعلن اليوم السبت، حالة التأهب القصوى بجميع مناطق الضفة الغربية بعد وفاة "سعد الدوابشة" والد الرضيع الفلسطينى الشهيد "على دوابشة" متأثرا بجراحه.

وأصدرت قيادة المنطقة الوسطى فى جيش الاحتلال تعليماتها إلى قوات الجيش العاملة فى الضفة الغربية بالحفاظ على مستوى عال من اليقظة والتأهب بعد وفاة والد الرضيع، حيث أعربت مصادر عسكرية عن مخاوفها من اندلاع أعمال عنف ووقوع عمليات انتقامية فى أعقاب وفاته.

- والد الرضيع الفلسطينى على الدوابشة يلحق بطفله متأثرا بجراحه

>