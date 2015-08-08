مصادر بهيئة قناة السويس: وصول الكراكة مكة لشرق التفريعة ببورسعيد

كشفت مصادر بهيئة قناة السويس عن وصول الكراكة مكة إحدى كراكات هيئة قناة السويس، إلى موقع العمل لتكريك وتوسعة تفريعة بورسعيد الجديدة بميناء شرق بورسعيد.

ومن المنتظر وصول كراكات تحالف التحدى ( البلجيكى الهولندى) بقيادة شركة الجرافات الإماراتية وعددها 18 كراكة سوف تصل تباعا إلى جانب كراكات هيئة قناة السويس، وعددها 5 كراكات بما فيهم الكراكة مكة.

وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، أن العمل فى توسعة وتكريك القناة الجانبية بميناء بورسعيد يبدأ اليوم السبت، وبطول 9,5 كم (6,5 ميل بحرى) لرفع 17 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه وبعمق 16 مترا لاستيعاب جميع السفن العملاقة وحاويات البضائع.

وأشار "مميش" إلى أن قناة بورسعيد سوف ترفع من تصنيف ميناء شرق بورسعيد عالميا وسوف تعبر السفن مباشرة إلى الميناء دون العبور فى القناة، وهذا سوف يقلل من عدد ساعات الانتظار ويزيد من حركة التجارة الدولية.

ومن جانبه أعلن اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة سوف تشارك فى تطوير ميناء بورسعيد بالعمل فى تطوير الأرصفة بالميناء لمساحة 4,5 كم ولا توجد مشاركة فى قناة بورسعيد لأن العمل بها تكريك وتعميق تقوم به هيئة قناة السويس ونحالف التحدى من خلال الكراكات حيث لا يوجد حفر جاف فى قناة بورسعيد.