بالصور.. وزير النقل لشركات تطوير طريق وادى النطرون: "الشغل ده مينفعشى"

قام المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، بجولة مفاجئة بسيارته الخاصة لطريق وادى النطرون/ العلمين، أحد طرق المشروع القومى، لمتابعة معدلات تنفيذ الطريق.

وانتقد وزير النقل، خلال زيارته، مستوى أداء الشركات، قائلا، "الشغل ده مينفعشى.. أنا عاوز إنجاز"، مطالبا رئيس هيئة الطرق والكبارى بإدخال شركة المقاولون العرب للاشتراك فى تنفيذ هذا الطريق.

وأضاف وزير النقل، "أنا عاوز شركة المقاولون تدخل على شغل الشركات المتأخرة دى.. واللى هيعترض مش هيشتغل تانى خالص"، مكلفاً رئيس الهيئة بإشراك شركة المقاولون العرب فى أعمال شركات المقاولات المتأخرة.



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