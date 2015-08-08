أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. وزير النقل لشركات تطوير طريق وادى النطرون: "الشغل ده مينفعشى"

Google+ Print
بالصور.. وزير النقل لشركات تطوير طريق وادى النطرون: "الشغل ده مينفعشى" بالصور.. وزير النقل لشركات تطوير طريق وادى النطرون: "الشغل ده مينفعشى"
قام المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، بجولة مفاجئة بسيارته الخاصة لطريق وادى النطرون/ العلمين، أحد طرق المشروع القومى، لمتابعة معدلات تنفيذ الطريق.

وانتقد وزير النقل، خلال زيارته، مستوى أداء الشركات، قائلا، "الشغل ده مينفعشى.. أنا عاوز إنجاز"، مطالبا رئيس هيئة الطرق والكبارى بإدخال شركة المقاولون العرب للاشتراك فى تنفيذ هذا الطريق.

وأضاف وزير النقل، "أنا عاوز شركة المقاولون تدخل على شغل الشركات المتأخرة دى.. واللى هيعترض مش هيشتغل تانى خالص"، مكلفاً رئيس الهيئة بإشراك شركة المقاولون العرب فى أعمال شركات المقاولات المتأخرة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365