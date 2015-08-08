تواصل مغادرة الوفود الدولية بعد حضور افتتاح قناة السويس الجديدة

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت تواصل مغادرة الوفود الدولية التى شهدت افتتاح قناة السويس الجديدة أول أمس الخميس، حيث غادر منذ قليل، كل من نائب الرئيس الرومانى وسكرتير الدولة للشئون الخارجية بالبرتغال عائدين إلى بلادهم.

وقام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى بإنهاء كافة إجراءات الضيوف، حيث تم استقبالهم بالصالة الحكومية بالمطار إلى حين إنهاء إجراءاتهم ومغادرتهم المطار.

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