احذرى.. الحشرات تهدد طفلك بالأرتيكريا وحساسية العين

يتميز فصل الصيف بنشاط الحشرات، مما يتسبب فى إصابة الطفل ببعض الأمراض مثل الحساسية الجلدية والربو وغيرها من الأمراض.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، أن تعرض الأطفال للدغ الحشرات، الذى يكثر انتشارها صيفا مع ارتفاع درجات حرارة الجو، يساهم فى إصابته ببعض الأمراض نتيجة حدوث تفاعلات جلدية مثل الأرتيكريا الجلدية مما يؤدى إلى ظهور بعض الأعراض بالجلد فى صورة التهابات وتورم بالجلد.

وتستكمل د. نهى، قائلة "يؤدى استنشاق الطفل للمواد المتطايرة من الحشرات إلى إصابة بالتهابات الجيوب الأنفية وملتحمة العين والربو، كما يساهم فى ظهور بعض الأعراض كالرشح من الأنف وصعوبة فى التنفس وسعال يتزايد خاصة بوقت الليل".

لذلك تنصح د. نهى، قائلة "يجب على الأمهات إبعاد طفلها عن الأماكن، الذى يكثر فيها تواجد الحشرات لحمايته من أضراره وفى هذه الحالة يتم وصف بعض الكريمات المرطبة والملطفة للجلد كما يقوم الطبيب بوصف بعض الأدوية، التى تحتوى مادة الهيستامين كما فى الحالات الشديدة يتم وصف بعض الدهانات المحتوية على الكروتيزون".