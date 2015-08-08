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يوفنتوس: صلاح؟ لم يكن ضمن اهتماماتنا

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يوفنتوس: صلاح؟ لم يكن ضمن اهتماماتنا يوفنتوس: صلاح؟ لم يكن ضمن اهتماماتنا

أكد جوسيبي ماروتا مدير نادي يوفنتوس الإيطالي أن فريقه لم يفكر مطلقا في التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح.

وأشار ماروتا إلى أن فريقه يبحث عن لاعب وسط ملبع لتدعيم صفوفه بعد رحيل أرتورو فيدال وإصابة الوافد الجديد سامي خضيرة.

ويواجه يوفنتوس اليوم فريق لاتسيو في شنغهاي بالصين في كأس السوبر الإيطالية.

وقال ماروتا في تصريحات أبرزها موقع (فيورنتينا.أي تي):"نحن سعداء باللاعبين الذين تعاقدنا معهم".

وأضاف "إدين دجيكو أردنا جلبه من 4 سنوات، صلاح إسمه ارتبط بنا لكن لم نحاول التعاقد معه".

وانضم النجم المصري صلاح لفريق روما الإيطالي على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي بعدما رفض تمديد إعارته مع فيورنتينا.

وسيواجه صلاح فريق يوفنتوس في الجولة الثانية من الموسم الجديد للدوري الإيطالي.

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