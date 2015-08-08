لاعب النجم: نسعى لرد الدين للأهلي.. هجومنا في كامل قوته بعودة بونجاح

أكد علية البريقي لاعب النجم الساحلي التونسي سعي فريقه للفوز على الأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية السبت.

وشدد البريقي على أن هجوم فريقه سيستعيد قوته بعد عودة المهاجم الجزائري بغداد بونجاح للمشاركة.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق التونسي في لقاء الإياب بين الفريقين بعدما فاز ذهابا الجولة الماضية بهدف وليد سليمان.

وقال البريقي لصحيفة (الصحافة) التونسية:"الفريق في نسق تصاعدي، ومن المهم أن نحافظ على هذا المستوى في المباراة الصعبة أمام الأهلي. اللاعبون في أفضل حالة بدنيا وذهنيا".

وأضاف "بالتأكيد عودة بونجاح مؤثرة للغاية فلقد عانينا على الصعيد الهجومي في مباراة الذهاب، فهو سيساعدنا على رد الدين للأهلي والتأهل لنصف النهائي".

وأتم "إذا أردنا الفوز علينا ألا ننظر للمنافس وأن نتحلى بالصبر من أجل إحراز الأهداف".