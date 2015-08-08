متهم بـ"مذبحة بورسعيد": "أنا مؤذن بالأوقاف وكنت بطلع الناس شهامة منى"

واصلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعات 7 متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم بعد أن ضبطوا عقب إصدار أحكام غيابية فى حقهم، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة استاد بورسعيد".

وقبل تأجيل نظر القضية، وبفض المظروف الثانى الخاص بالمتهم عادل حسنى حاجة أمرت المحكمة بعرض الأسطوانة وقامت بإخراج المتهم وناظرته، وتبين أنه شاب طويل القامة ممتلئ القوام ذو شعر ولحية قصيرين وفى بداية العقد الثالث، وسألت المحكمة المتهم عن عمله، فأجاب بأنه يعمل مؤذن بالأوقاف.

وتبين أن الحرز يحتوى على صورة يظهر فيها 6 أشخاص يقفون فى اتجاهات مختلفة ويقف وسطهم المتهم عادل حسنى ذو لحية طويلة ومرتدى سويتر غامق اللون وسألته المحكمة: "مع من كنت تتحدث؟"، فأجاب المتهم بأنه لا يعلمهم ولكنه كان يحاول إخراج هؤلاء الأشخاص من أرض الملعب وذلك كموقف شهامة من تلقاء نفسه.

وتبين فى الصورة الثانية نفس الأشخاص والمتهم يتحدث معهم، وصورة ثالثة لشخص يحمل شامروخ ويسمع صوت طلقات، وأنكر المتهم حمله للشمروخ.

وتضم قائمة المتهمين كلا من حسن الفقى ورامى حسن مصطفى المالكى ومحمد هانى ومحمد صبحى ومحمد السعيد مبارك وأحمد محمد على رجب وعادل حسنى حاحة ومحمود على عبد الرحمن صالح.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، وأن المتهمين قاموا بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.

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