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تجديد حبس تاجر وابنه لاتهامهما باحتجاز عامل وتعذيبه بالتبين

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تجديد حبس تاجر وابنه لاتهامهما باحتجاز عامل وتعذيبه بالتبين تجديد حبس تاجر وابنه لاتهامهما باحتجاز عامل وتعذيبه بالتبين
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح التبين تجديد حبس تاجر وابنه 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما باحتجاز عامل وتعذيبه، مما دفعه للقفز من الطابق الرابع فى محاولة للهرب، إلا أنه سقط مفارقا الحياة.

وكشفت تحقيقات المستشار إسلام سرور، رئيس نيابة التبين، أن المجنى عليه كان يعمل لدى المتهمين فى تأمين الفيلا، إلا أنهما اتهماه بسرقة بعض محتوياتها أثناء سفرهما مما دفعهما لاحتجازه والاعتداء عليه بالضرب فى محاولة منهما لإجباره على الاعتراف بمكان إخفاء المسروقات.

وأكدت التحقيقات، أنه أثناء احتجاز الضحية، حاول الهرب من خلال نافذة الطابق الرابع إلا أنه اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة، وفور إبلاغ رجال المباحث.

تم الانتقال إلى مكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن مالك الفيلا وابنه وراء احتجاز الضحية وتعذيبه، فتم القبض عليهما وتحرير محضر بالواقعة لتأمر النيابة بحبسهما على ذمة التحقيق.

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مصر 365