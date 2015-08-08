متهم بـ"التخابر مع قطر": الشاهد عذبنى وآخرون.. والقاضى يثبتها بمحضر الجلسة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، الاستماع الى الشهود بجلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وبعد انتهاء الشاهد الأول من سماع شاهدته، قاطعة أحد المتهمين من داخل القفص قائلا، "إن ذلك الشاهد قام بتعذيبى ومتهمون آخرون بالقضية داخل مقر جهاز الأمن الوطنى"، وطلب المتهم من القاضى الحديث، فسمح له القاضى.

وقال المتهم إن الشاهد قام بتعذيبه، "هو المتهم خالد حمدى"، وكذلك المتهمون أحمد على عبه عفيفى، ومحمد على كيلانى، وأحمد إسماعيل، داخل جهاز الأمن الوطنى، فقام القاضى بإثبات ذلك داخل محضر الجلسة.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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