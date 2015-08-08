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شرطة السياحة والآثار تزيل المبانى المخالفة الواقعة فى حيز المناطق الأثرية

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شرطة السياحة والآثار تزيل المبانى المخالفة الواقعة فى حيز المناطق الأثرية شرطة السياحة والآثار تزيل المبانى المخالفة الواقعة فى حيز المناطق الأثرية
أعلن اللواء أحمد مصطفى شاهين، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، عن حملة أمنية مكبرة تجوب جميع المحافظات لإزالة المبانى المخالفة التى تقع فى حيز المناطق الأثرية.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة تعكف على وضع خطة قوية لضبط المخالفين والتجاوزات التى أصابت المناطق الأثرية وتهددها بالتلف وتشويهها وفقدان قيمتها الدولية والتاريخية.

وفى سياق آخر، أكد مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار أن معظم الوفود التى شاركت فى حفل افتتاح قناة السويس غادرت البلاد.
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