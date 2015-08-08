إصابة 9 أشخاص فى حادث مرورى شرق نفق أحمد حمدى بالسويس

>شهدت منطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس بالطريق المؤدى إلى شرم الشيخ، حادث تصادم ظهر اليوم بين سيارة تحمل مجندين وأخرى سيارة نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بينهم 5 مجندين.

تلقى اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إخطارا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم بين سيارة تحمل مجندين وأخرى سيارة خاصة بطريق السويس شرم الشيخ شرق نفق الشهيد أحمد حمدى، وأسفر الحادث عن إصابة 5 مجندين و4 مدنيين.

وقال مصدر أمنى إن المجندين المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السلام العسكرى والمدنيين المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.