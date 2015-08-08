شرطة أسوان تعفى 20 مواطنا من رسوم الخدمات احتفالا بالقناة الجديدة

قامت اليوم السبت، مديرية أمن أسوان بتقديم 20 خدمة مجانية بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، حيث قدمت أربع إدارات شرطية 20 خدمة مجانية على مستوى محافظة أسوان لأول 5 مواطنين ترددوا على إدارة المرور وإدارة الجوازات وإدارة الأحوال المدنية وإدارة تصاريح العمل.

واستفاد بالفعل 20 مواطنا من قرار وزارة الداخلية بإعفائهم من الرسوم المقررة وشملت الخدمات استخراج وثائق "جواز السفر ورخصة قيادة وتصريح عمل وبطاقة رقم قومى وشهادة ميلاد".

وذلك بناء على تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتقديم 20 مجانية للمواطنين اليوم، لمشاركة جموع الشعب المصرى فرحتهم بافتتاح قناة السويس الجديدة.