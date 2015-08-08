بالصور.. مرور الزقازيق تستخرج 45رخصة قيادة مجانية احتفالا بقناة السويس

أصدرت إدارة مرور الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، برئاسة اللواء سيد ندا مدير إدارة مرور الزقازيق، وبإشراف اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، 45 رخصة قيادة لعدد 45 مواطنا من أبناء محافظة الشرقية، بالمجان لأول 5 أشخاص تقدموا لكل وحدة بالمحافظة.

وقال اللواء سيد ندا، مدير إدارة المرور، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه تم استخراج 45 رخصة قيادة، لكل 5 أشخاص بعدد 9 وحدات مرور بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.



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