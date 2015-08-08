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"تعليم أسيوط": بيان مطرانية مغاغة بالمنيا الخاص بطالبة الصفر غير مقبول

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"تعليم أسيوط": بيان مطرانية مغاغة بالمنيا الخاص بطالبة الصفر غير مقبول "تعليم أسيوط": بيان مطرانية مغاغة بالمنيا الخاص بطالبة الصفر غير مقبول
قال عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس قطاع امتحانات الثانوية العامة وكنترول أسيوط ، إن قضية الطالبة مريم والتى حصلت على "صفر" فى امتحانات الثانوية العامة أمر خاص بالوزارة والموضوع برمته قيد التحقيق فى النيابة العامة، وأمام القضاء وما سيسفر عنه قرار النيابة العامة سيقبله جميع الأطراف.

وتعليقا على بيان مطرانية مغاغة الذى أصدرته المطرانية اليوم بخصوص نتيجة الطالبة ذكر أبو شامة أنه من غير المعقول تدخل أى جهة مهما كانت فى سير إجراءات أو تعقيد أى قضية منظورة أمام النيابة العامة والقضاء، واصفا البيان بغير المقبول وأنه لا توجد هناك مصلحة لأى شخص من الأشخاص تجاه مستقبل هذه الطالبة.

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