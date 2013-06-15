طرق التغلب على صغر حجم الثدى وإعطائه الشكل المثالى

أرسلت قارئة 25 عاما تسأل، برغم صغر سنى إلا أننى أعانى من صغر حجم ثديى بشدة وترهلهما أيضا وهذه المشكلة تؤرقنى كما أن العديد من صديقاتى تعانين منها؟ فهل كلنا نعانى من نفس المشكلة؟

صغر الثدى نوعان كما يؤكد الدكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى والذى يؤكد أنه يجب على كل السيدات أن يفرقن بين نوعين فئتين من صغر حجم الثدى لديهن، فهناك نوع يظهر فيه الثدى متهدلا ولكنه متوسط الحجم فيظهر من التهدل صغير الحجم، وهناك نوع تعانى فيه الفتاة من ثدى حجمه صغير جدا ولكنه فى طبيعته مشدود وغير متهدل، والاثنان يطلق عليهما ثدى صغير الحجم.

وفى الحالة الأولى حيث الثدى المتوسط ولكنه متهدل بشدة يتم الاعتماد أولا على التمارين الرياضية لتقوية عضلة الصدر ومن بعدها الاعتماد على الزيوت التى يتم دهنها على الثدى ومن أشهر الزيوت التى تفيد فى هذه الحالة زيت البرافين، أما عن الحالة الثانية التى تعانى من صغر حجم الثدى بشكل طبيعى ولكنه مشدود وغير مترهل فيجب أن يتم الاعتماد على الزيوت بشكل أولى مثل زيت الزيتون وزيت السمسم، بينما تأتى التمارين الرياضية لتقوية العضلة مكملة لهذا العلاج.

وفى كل الحالات يجب القيام بدهن الزيوت المختلفة على الصدر بشكل يومى منتظم مرة واحدة فى الليل قبل النوم، وينصح الدكتور صابر بضرورة أن تكون كل فتاة أو سيدة ترغب فى تكبير حجم ثدييها هادئة، وتتسم بالصبر لأن التعجل فى هذا الأمر غير مجدٍ ولا تنتظر أبدا أى نتيجة تستحق الاندهاش إلا بعد مرور من 4 إلى 6 شهور على الأقل حتى ترى النتيجة بعينيها.