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مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 13 أستاذاً مساعداً بمختلف الكليات

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مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 13 أستاذاً مساعداً بمختلف الكليات مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 13 أستاذاً مساعداً بمختلف الكليات

صورة أرشيفية

وافق مجلس جامعة اسيوط، فى جلستة المنعقدة عن شهر يونيو على تعيين 13 أستاذاً مساعداً فى عدد من الكليات حيث شملت القرارات فى كلية الهندسة تعيين الدكتور حسام الدين محمود صديق بقسم الهندسة الكهربائية , والدكتور جمال بدرى أبوالوفا بقسم الإنتاج الحيوانى بكلية الزراعة .

وفى كلية العلوم تضمنت الموافقة تعيين الدكتور عبير شرف الدين بقسم طب المناطق الحارة وأمراض الجهاز الهضمى ، وتعيين كلا من الدكتور لبنى عبدالواحد والدكتور أحمد فراج ثابت بقسم الأمراض الباطنة ، وتعيين الدكتور دينا حاتم يوسف بقسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل ، وتعيين كلاً من الدكتور جيهان محمد عبدالمنعم بقسم الباثولوجيا والدكتور دعاء سمير سيد بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية .

وفى كلية الطب البيطرى وافق المجلس على منح الدكتور ياسمين عمر محمود اللقب العلمى لوظيفة أستاذاً مساعداً بقسم الباثولوجيا والباثولوجيا الإكلينيكية , وتعيين الدكتور رجب محمد السيد أستاذاً مساعداً بقسم القانون العام بكلية الحقوق , إلي جانب تعيين الدكتور إيمان سيد أحمد أستاذاً مساعداً بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية .

كما وافق المجلس علي تعيين الدكتورة أسماء محمد زهران أستاذاً مساعداً بقسم الباثولوجيا الأكلينيكية للأورام معهد جنوب للأورام , والدكتور عبدالمحسن إبراهيم أستاذاً مساعداً بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بالوادى الجديد .

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