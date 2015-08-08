قائد الفرقة السابعة بالجيش العراقى: مقتل أمير داعش غرب الرمادى

أعلن قائد الفرقة السابعة بالجيش العراقى اللواء الركن نومان عبد الزوبعى اليوم عن مقتل "أمير داعش" لجزيرة بروانة مع أربعة من عناصر التنظيم بقصف لطيران التحالف والمدفعية غرب الرمادي.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن الزوبعى قوله إن طيران التحالف الدولى قصف مقرا تابعا لداعش جنوبى حديثة (160كم غرب الرمادي)، مما اسفر عن مقتل أمير التنظيم لجزيرة بروانة الملقب أبو دجانة.

وأضاف الزوبعى أن "مدفعية الفرقة السابعة استطاعت تدمير عجلة للتنظيم وقتل أربعة من عناصره كانوا يستقلونها فى منطقة الدولاب التابعة لمدينة هيت (70 كم غرب الرمادي)".

وكان القيادى فى الحشد الشعبى بمحافظة ديالى جبار المعمورى أعلن اليوم عن مقتل ما يسمى بـ"ذباح داعش" فى عملية عسكرية بناحية الصقلاوية بمحافظة الانبار، فيما بين أن الذباح هو المسؤول عن نحر 20 شخصا من أهالى الناحية والتمثيل بجثثهم.

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