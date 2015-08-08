أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حاكم دبى يصدر قانون بإنشاء "متحف المستقبل" بتكلفة 500 مليون درهم

Google+ Print
حاكم دبى يصدر قانون بإنشاء "متحف المستقبل" بتكلفة 500 مليون درهم حاكم دبى يصدر قانون بإنشاء "متحف المستقبل" بتكلفة 500 مليون درهم
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، عن إصدار قانون بإنشاء مؤسسة دبى لمتحف المستقبل وهى أول مؤسسة وقف بحثى تعنى بعلوم المستقبل والابتكار واستشراف الجيل القادم من التكنولوجيا.

وقال حاكم دبى فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " ستشرف المؤسسة على إنشاء العديد من المراكز البحثية بالإضافة لمتحف المستقبل الذى سيستقطب الباحثين ويشكل حاضنة للمبتكرين ويتكلف ٥٠٠ مليون درهم".

وشدد على أن الهدف من المؤسسة هو تطوير حلول تنموية علمية ومبتكرة لمعالجة تحديات مدن المستقبل، مضيفاً: "الهدف هو تطوير حلول تنموية علمية ومبتكرة لمعالجة تحديات مدن المستقبل، والإسهام فى تحفيز الابتكارات لخدمة الإنسان وتطوير أسلوب حياته".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365