حاكم دبى يصدر قانون بإنشاء "متحف المستقبل" بتكلفة 500 مليون درهم

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، عن إصدار قانون بإنشاء مؤسسة دبى لمتحف المستقبل وهى أول مؤسسة وقف بحثى تعنى بعلوم المستقبل والابتكار واستشراف الجيل القادم من التكنولوجيا.

وقال حاكم دبى فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " ستشرف المؤسسة على إنشاء العديد من المراكز البحثية بالإضافة لمتحف المستقبل الذى سيستقطب الباحثين ويشكل حاضنة للمبتكرين ويتكلف ٥٠٠ مليون درهم".

وشدد على أن الهدف من المؤسسة هو تطوير حلول تنموية علمية ومبتكرة لمعالجة تحديات مدن المستقبل، مضيفاً: "الهدف هو تطوير حلول تنموية علمية ومبتكرة لمعالجة تحديات مدن المستقبل، والإسهام فى تحفيز الابتكارات لخدمة الإنسان وتطوير أسلوب حياته".



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