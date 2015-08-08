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سعد رمضان وليليا الأطرش يجسدان قصة حب حقيقية

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سعد رمضان وليليا الأطرش يجسدان قصة حب حقيقية سعد رمضان وليليا الأطرش يجسدان قصة حب حقيقية

السبت 08-08-2015 13:30

أصدر الفنان سعد رمضان كليب أغنيته " ضد النسيان"، كلمات الشاعر علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع عمر صباغ.
وجاء الكليب ليتوج نجاح الاغنية، الذي صور تحت إدارة المخرجة سيلفانا المولى، بعد أن صور آخر ثلاث كليبات له في ألبانيا.
وعن رأيه في التعامل مع سيلفانا، أكد سعد أن العمل مع المولى له نكهة خاصة، خصوصاً عندما يتعامل الفنان الشاب مع مخرجة شابة، فيشعر بطعم آخر في محتوى العمل، كون الفتاة أكثر إحساساً ويمكنها ان تجسد الحب والرومانسية بأسلوب مختلف. كما أعلن سعد أن هذا الكليب هو ليس من الخيال، بل يحكي قصة حقيقية عاشها في حبه الأول.
ومفاجأة الكليب كانت النجمة والممثلة ليليا الأطرش، التي ستكون إضافة للكليب كما أكد سعد ، وخصوصاً أن هذا الكليب هو التجربة الاولى للأطرش بعد نجاحاتٍ كبيرة لها في عالم الدراما.

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سيدتي